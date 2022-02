WWE | Charlotte abbandona Sonya | Ronda Rousey vince il tag team match assieme a Naomi

(Di sabato 19 febbraio 2022)è più forte di ogni impedimento (per stipulazione ha dovuto lottare con un braccio bloccato sul fianco) e sottometteDeville nel tagdi Elimination Chamber che ha visto coinvolte anche. Lasi è presentata vestita da judoka, lei che è stata bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2008 e argento ai mondiali di Rio 2007. Ilin sintesi Prima dell’inizio dell’incontro,si è liberata della fasciatura al braccio e ha svelato il trucco, mostrando l’arto perfettamente funzionante.hanno lavorato molto su, sfruttando il braccio destro bloccato per stipulazione. L’hot tag per ...

Advertising

SpazioWrestling : WWE: Fa tutto Ronda Rousey, Charlotte Flair e Sonya Deville si devono arrendere #RondaRousey #WWE #WWEChamber - ThatGalFlavia : RT @Zona_Wrestling: #WWE Lita: 'La rivalità tra Charlotte e Becky Lynch mi ricorda quella tra me e Trish Stratus' - - Zona_Wrestling : #WWE Lita: 'La rivalità tra Charlotte e Becky Lynch mi ricorda quella tra me e Trish Stratus' -… - dmaxitalia : Ouch ?? #Smackdown torna questa sera alle 23:15 su #DMAX, canale 52 con il commento di @mkp17 e del @godzfranchini… - infoitcultura : WWE: Charlotte Flair sbaglia, la federazione modifica il segmento -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Charlotte

...non perdere pure il duello tra Becky Lynch e Lita per il RAW Women's Championship e la sfida tag team tra Naomi & Ronda Rousey contro Sonya Deville &Flair. Royal Rumble 2022/ Wrestling,...Un Grande e Attesissimo Ritorno: Il mio GM! Una delle grandi sorprese di questo2K22 è il ... Brock Lesnar , Randy Orton , Becky Lynch , Sasha Banks eFlair sotto lo stesso tetto è tanta, ...Non è bastato un braccio legato dietro la schiena per fermare Ronda Rousey, che praticamente ha fatto quasi tutto lei durante l’incontro in coppia con Naomi contro Charlotte Flair e Sonya Deville.L’11 marzo sarà in uscita WWE 2K22, nuovo gioco della WWE che i fan dopo oltre un anno di pausa attendono con grande hype. E’ stato rivelato che diverse Superstar rilasciate saranno presenti nel gioco ...