WWE: Bianca Belair vince l'Elimination Chamber e vola a WrestleMania! (Di sabato 19 febbraio 2022) La prima Elimination Chamber che va in scena questa sera a Jeddah è quella femminile. Le concorrenti sono state Alexa Bliss, Bianca Belair, Liv Morgan, Doudrop, Rhea Ripley e Nikki Ash. Un match che ha nelle divise delle lottatrici la prima nota interessante, dato che contrariamente alle prime apparizioni in terra araba delle wrestler WWE, quest'anno c'è stata una libertà abbastanza ampia per le lottatrici di indossare degli abiti abbastanza attillati. Per l'occasione le lottatrici non hanno potuto lasciare visibile nessun lembo di pelle del proprio corpo ma le magliettone dei primi match in Arabia sono ormai superate e le lottatrici hanno potuto sfoderare la loro fantasia con delle divise molto suggestive. Il match A partire fuori dalle gabbie sono state Liv Morgan e Nikki Ash, con le due che si sono scontrate per i primi ...

