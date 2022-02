Wta 1000 Doha 2022: il montepremi e il prize money (Di sabato 19 febbraio 2022) Il montepremi e il prize money del Wta 1000 di Doha 2022, torneo di scena da lunedì 20 a domenica 26 febbraio. Ritorno in campo da testa di serie numero 1 per Aryna Sabalenka, la quale non sta vivendo esattamente il miglior inizio stagione della sua giovane carriera; la bielorussa dovrà provare a massimizzare il rendimento con la prima in campo, croce e delizia del suo tennis potente e aggressivo. Sotto i riflettori inoltre Barbora Krejcikova, Paula Badosa e Simona Halep, triade di possibili vincitrici del torneo. L’unica azzurra in main draw sarà Jasmine Paolini, la quale dovrà vedersela con l’insidiosa Elise Mertens al primo turno. Il prize money totale del torneo di Doha corrisponde a 2 milioni e 324mila 978 euro, dei quali ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Ile ildel Wtadi, torneo di scena da lunedì 20 a domenica 26 febbraio. Ritorno in campo da testa di serie numero 1 per Aryna Sabalenka, la quale non sta vivendo esattamente il miglior inizio stagione della sua giovane carriera; la bielorussa dovrà provare a massimizzare il rendimento con la prima in campo, croce e delizia del suo tennis potente e aggressivo. Sotto i riflettori inoltre Barbora Krejcikova, Paula Badosa e Simona Halep, triade di possibili vincitrici del torneo. L’unica azzurra in main draw sarà Jasmine Paolini, la quale dovrà vedersela con l’insidiosa Elise Mertens al primo turno. Iltotale del torneo dicorrisponde a 2 milioni e 324mila 978 euro, dei quali ...

