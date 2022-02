Whirlpool | dai lavoratori di Napoli iniziativa di protesta social per il 24 febbraio

(Di sabato 19 febbraio 2022) Ennesimadegli operaidello stabilimento di via Argine a, chiuso dalla multinazionale americana a ottobre scorso, per mantenere viva l’attenzione sulla vertenza di lavoro. Il 24compie 1.000 giorni la loro lotta per mantenere aperto il sito. “Mille giorni in cui il futuro di tante famiglie e’ ancora incerto, senza una continuità industriale e lavorativa concreta. La nostra lotta per il diritto al lavoro rappresenta tutte le lottei e morali che oggi affliggono il nostro Paese; e’ una lotta di valori umani contro ogni forma di oppressione, che sia di diritti negati, disuguaglianze, discriminazionii e territoriali, e tutte quelle forme di mancanza di valori che generano indifferenza, intolleranza e ancor peggio razzismo. Il grido ...

La seconda riguarda l'accordo, raggiunto al Ces,produttori di elettrodomestici per rendere ... Per esempio il nuovo congelatore a pozzo di(non ancora in Europa), progettato per stare in ...... le quali potrebbero essere licenziate per l'opera di ridimensionamento messa in attovertici ... della Leonardo, con fabbriche in tutto il sud Italia, e delladi Napoli, quindi, una nuova ...Pochi risultati in Campania hanno fornito anche il Fondo rivolto a coloro che escono anticipatamente dal lavoro e gli esoneri contributivi ... tessuto produttivo e occupazionale dell’Italia. La ...Le sigle: "Denunciamo la continua pressione sui lavoratori con ricorrenti richieste di aumenti di produttività legati esclusivamente alle prestazioni dei singoli" ...