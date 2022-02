Walter Ricciardi e i popcorn al cinema: «Evitiamo le situazioni a rischio, mangiare cibo da vicini lo è» (Di sabato 19 febbraio 2022) «Grazie a vaccinazioni e uso del Green pass abbiamo riconquistato un buon grado di libertà. Ora bisogna mantenerla». Il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi parla così della situazione dell’emergenza Coronavirus in Italia, invitando ancora alla calma: «Siamo prudenti, facciamo tutto ma con la dovuta consapevolezza che il rischio non è tramontato. Invece in molti Paesi c’è la tentazione di accelerare con aperture indiscriminate. La stanchezza di vivere da due anni sotto scacco non dovrebbe indurre ad assumere decisioni che potrebbero far risalire la curva per il terzo anno». Per Ricciardi «il governo italiano ha mantenuto un atteggiamento responsabile. Il processo di allentamento va avanti, tranne che nei luoghi critici come quelli del lavoro. Giusto essere meno restrittivi all’aperto, se bar e ... Leggi su open.online (Di sabato 19 febbraio 2022) «Grazie a vaccinazioni e uso del Green pass abbiamo riconquistato un buon grado di libertà. Ora bisogna mantenerla». Il consulente del ministero della Saluteparla così della situazione dell’emergenza Coronavirus in Italia, invitando ancora alla calma: «Siamo prudenti, facciamo tutto ma con la dovuta consapevolezza che ilnon è tramontato. Invece in molti Paesi c’è la tentazione di accelerare con aperture indiscriminate. La stanchezza di vivere da due anni sotto scacco non dovrebbe indurre ad assumere decisioni che potrebbero far risalire la curva per il terzo anno». Per«il governo italiano ha mantenuto un atteggiamento responsabile. Il processo di allentamento va avanti, tranne che nei luoghi critici come quelli del lavoro. Giusto essere meno restrittivi all’aperto, se bar e ...

