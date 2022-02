Von der Leyen ignorata dal ministro dell'Uganda durante le strette di mano (perché donna), interviene Macron... (Di sabato 19 febbraio 2022) Il ministro ugandese, come si vede dalle immagini che stanno rimbalzando sui social, ha direttamente stretto la mano di Michel che era alla sua sinistra, mentre von der Leyen era alla destra. Sono ... Leggi su globalist (Di sabato 19 febbraio 2022) Ilugandese, come si vede dalle immagini che stanno rimbalzando sui social, ha direttamente stretto ladi Michel che era alla sua sinistra, mentre von derera alla destra. Sono ...

