Von der Leyen: “Alleanza Cina-Russia in nome della legge del più forte” (Di sabato 19 febbraio 2022) MONACO – La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha denunciato alla Conferenza sulla sicurezza a Monaco l’esistenza di un’Alleanza tra Cina e Russia per imporre “la legge del più forte”. La Russia “sta cercando di riscrivere le regole dell’ordine internazionale”, ha proseguito von der Leyen. “Oggi posso dirvi che, se pure la Russia chiudesse completamente le forniture di gas, per questo inverno noi in Europa saremmo al sicuro”, ha aggiunto infine la presidente della Commissione Ue. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 19 febbraio 2022) MONACO – La presidenteCommissione Ue, Ursula von der, ha denunciato alla Conferenza sulla sicurezza a Monaco l’esistenza di un’traper imporre “ladel più”. La“sta cercando di riscrivere le regole dell’ordine internazionale”, ha proseguito von der. “Oggi posso dirvi che, se pure lachiudesse completamente le forniture di gas, per questo inverno noi in Europa saremmo al sicuro”, ha aggiunto infine la presidenteCommissione Ue. L'articolo L'Opinionista.

