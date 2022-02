Volpato e Bove nella storia: l’hanno fatto contro il Verona! (Di sabato 19 febbraio 2022) I baby talenti della Roma Volpato e Bove non dimenticheranno mai il match dell’Olimpico contro il Verona. Lanciati in campo da Mourinho nella seconda frazione di gioco, i due centrocampisti classe 2002(Bove) e 2003(Volpato) hanno firmato la rimonta contro la formazione di Tudor, avanti fino al 65° per 2-0 sui giallorossi. Bove, Volpato, RomaGiallorossi appannati nel primo tempo che vengono trafitti dalla reti di Barak e Tameze. Poi nella ripresa l’intuizione magica del tecnico portoghese che regala una serata da incorniciare alle due giovani promesse. Due reti storiche che sanciscono l’ascesa di una nuova generazione di talenti. Secondo i dati ... Leggi su rompipallone (Di sabato 19 febbraio 2022) I baby talenti della Romanon dimenticheranno mai il match dell’Olimpicoil Verona. Lanciati in campo da Mourinhoseconda frazione di gioco, i due centrocampisti classe 2002() e 2003() hanno firmato la rimontala formazione di Tudor, avanti fino al 65° per 2-0 sui giallorossi., RomaGiallorossi appannati nel primo tempo che vengono trafitti dalla reti di Barak e Tameze. Poiripresa l’intuizione magica del tecnico portoghese che regala una serata da incorniciare alle due giovani promesse. Due reti storiche che sanciscono l’ascesa di una nuova generazione di talenti. Secondo i dati ...

OfficialASRoma : Triplice fischio. Nella ripresa pareggiamo con Volpato e Bove, ma nell'assalto finale non riusciamo a trovare il… - OptaPaolo : 2 - #RomaVerona è la prima partita di #SerieA con due marcatori nati dal 2002 in avanti (Volpato e Bove). Generazione. - angelomangiante : #Volpato 18 anni e #Bove 19 anni. Una rimonta incredibile stasera all'Olimpico firmata da due ragazzi al primo gol… - brojolabudes : Quando tre ragazzi della Primavera entrano e cambiano la partita evidentemente qualcosa che non quadra c'è. Deluso… - dedonatisv : RT @GiuseppeFalcao: EVVIVA BOVE. EVVIVA VOLPATO. EVVIVA I RAGAZZI DELLA PRIMAVERA. Il resto: tanta mediocrità! -