Volpato-Bove | è tutto vero | due giovani salvano Mourinho contro l’Hellas Verona

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 19 febbraio 2022) Una brutta Roma,na gioca con grande qualità ma butta via tre punti. Si è concluso un altro match della 26esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Tudor ha accarezzato il colpo grosso. Un’altra partita altalenante per la Roma, la qualificazione in Champions League si allontana e anche quella in Europa League è a rischio. La gara di oggi per la Roma è stata condizionata dalle assenze per il Covid. L’avvio di partita è veramente entusiasmante perna che si porta in doppio vantaggio dopo appena 20 minuti con Barak e Tameze. L’11 dinon ha la forza di reagire ed esce tra i fischi dell’Olimpico. Nel secondo tempo la Roma si gioca la carta Cristian, il giovane centrocampista riapre la partita al 65?. I padroni di casa attaccano, ...