Volley | Superlega | Vibo Valentia domina a Monza e lascia la zona retrocessione

(Di sabato 19 febbraio 2022) La Tonno Callipo Calabrianon si ferma più. Dopo aver racimolato appena 10 punti nelle prima 14 giornate di2021/22, i giallorossi hanno completamente cambiato marcia, riuscendo a trovare il successo in quattro delle ultime sei partite. Oggi lo scalpo più importante, avendo sconfitto il Veroin trasferta con un netto 0-3. Il match è stato più combattuto di quanto il punteggio possar immaginare, ma i calabresi, trascinati da un fantastico Flavio Resende da 17 punti, sono stati in grado di giocare alla perfezione i punti più scottanti, sapendo trovare ottime risposte dal servizio e da tutti i propri attaccanti. Magistrale la gestione del palleggiatore Davide Saitta, tornato quello delle scorse stagioni, in grado di ...