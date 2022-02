Volley, Serie A1 femminile 2021/2022: Scandicci e Perugia vincono al tiebreak (Di domenica 20 febbraio 2022) I risultati della serata, riferiti agli anticipi della settima giornata di ritorno della Serie A1 femminile 2021/2022 di Volley. Savino Del Bene Scandicci ha la meglio sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri in una partita tiratissima conclusasi al tiebreak con il risultato di 2-3 (25-19, 32-34, 20-25, 25-19, 11-15). Le ragazze di coach Barbolini fanno valere la miglior posizionein classifica già nel secondo set, recuperando dal 21-17 e trascinando la partita ad una Serie infinita di vantaggi. Il terzo set che segna il sorpasso nel punteggio sembra indirizzare la partita sui giusti binari, ma nel quarto set le padrone di casa si impongono con autorità. Il tiebreak vede Scandicci portarsi sull’1-5, ma Chieri rimonta ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) I risultati della serata, riferiti agli anticipi della settima giornata di ritorno dellaA1di. Savino Del Beneha la meglio sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri in una partita tiratissima conclusasi alcon il risultato di 2-3 (25-19, 32-34, 20-25, 25-19, 11-15). Le ragazze di coach Barbolini fanno valere la miglior posizionein classifica già nel secondo set, recuperando dal 21-17 e trascinando la partita ad unainfinita di vantaggi. Il terzo set che segna il sorpasso nel punteggio sembra indirizzare la partita sui giusti binari, ma nel quarto set le padrone di casa si impongono con autorità. Ilvedeportarsi sull’1-5, ma Chieri rimonta ...

Advertising

sportface2016 : #Volley, #SerieA1 femminile: #Scandicci e #Perugia vincono al tiebreak - ilSaronno : Volley, Serie B: Caronno Pertusella batte il Gonzaga in quattro set - trentinovolley : ????| UNITRENTO VOLLEY ? Gialloblù a segno anche a Caselle di Sommacampagna nel diciassettesimo turno del girone C di… - ilSaronno : Volley, Serie B: tutto facile per Saronno contro Brugherio - TraniLiveIt : Serie B2, la Lavinia Group Trani torna in campo: contro Gada Group Pescara 3 c'è voglia di riscatto -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Serie Salernitana - Milan 2 - 2: Rebic salva i rossoneri, ma la vetta è a rischio ...30 Urania - Orzinuovi 82 - 72 20:30 Ferrara - Janus Basket Fabriano 89 - 69 RUGBY - SEI NAZIONI 15:15 Galles - Scozia 20 - 17 17:45 Francia - Irlanda 30 - 24 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 18:00 Monza - ...

DIRETTA/ Perugia Trento (risultato 1 - 2) streaming video Rai: reazione umbra DIRETTA PERUGIA TRENTO (RISULTATO 1 - 2): REAZIONE UMBRA Reazione umbra con la Bartoccini Fortinfissi Perugia che torna in partita nella sfida del campionato di Serie A1 femminile di volley contro la Despar Trento. 25 - 20 con le ospiti che hanno tirato un po' il fiato dopo due set vinti ad alta intensità e Perugia invece ha ritrovato lo smalto migliore sotto ...

Volley Serie B LA NAZIONE Volley, Serie A1 femminile: Antropova show, Scandicci espugna Chieri. Perugia batte Trento e la scavalca in classifica In scena oggi due match di Serie A1 Femminile. Il primo, in un scontro tra realtà importanti, premia la Savino del Bene Scandicci che vince 2-3 (25-19, 32-34, 20-25, 25-19, 11-15) sul campo della ...

Volley, Serie A1 femminile 2021/2022: Scandicci e Perugia vincono al tiebreak I risultati della serata, riferiti agli anticipi della settima giornata di ritorno della Serie A1 femminile 2021/2022 di volley. Savino Del Bene Scandicci ha la meglio sul campo della Reale Mutua ...

...30 Urania - Orzinuovi 82 - 72 20:30 Ferrara - Janus Basket Fabriano 89 - 69 RUGBY - SEI NAZIONI 15:15 Galles - Scozia 20 - 17 17:45 Francia - Irlanda 30 - 24A1 FEMMINILE 18:00 Monza - ...DIRETTA PERUGIA TRENTO (RISULTATO 1 - 2): REAZIONE UMBRA Reazione umbra con la Bartoccini Fortinfissi Perugia che torna in partita nella sfida del campionato diA1 femminile dicontro la Despar Trento. 25 - 20 con le ospiti che hanno tirato un po' il fiato dopo due set vinti ad alta intensità e Perugia invece ha ritrovato lo smalto migliore sotto ...In scena oggi due match di Serie A1 Femminile. Il primo, in un scontro tra realtà importanti, premia la Savino del Bene Scandicci che vince 2-3 (25-19, 32-34, 20-25, 25-19, 11-15) sul campo della ...I risultati della serata, riferiti agli anticipi della settima giornata di ritorno della Serie A1 femminile 2021/2022 di volley. Savino Del Bene Scandicci ha la meglio sul campo della Reale Mutua ...