"Volete mandarmi via?": Del Debbio si sfoga, contrattacco clamoroso in diretta (Di sabato 19 febbraio 2022) Il conduttore Del Debbio si infastidisce e lancia una tagliente frecciata in diretta agli autori di "Dritto e Rovescio": i dettagli. Paolo Del Debbio (screenshot YouTube)Paolo Del Debbio è un veterano della tv italiana: dopo la conduzione di programmi come Mattino Cinque e Quinta Colonna, è dal 2019 che si occupa di condurre "Dritto e Rovescio", il noto talk show politico. Nel corso della puntata di ieri, il giornalista è stato protagonista di una vera e propria incomprensione in diretta con gli autori della trasmissione. In procinto di lanciare la pubblicità, il conduttore ha ricordato ai telespettatori di seguirlo sui suoi profili social e quelli del programma. Gli autori, pensando che stesse dando i saluti di chiusura del programma, si sono allarmati, suscitando l'attenzione di Del ...

