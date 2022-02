Voice of Cards: The Forsaken Maiden è ora disponibile, ecco il trailer di lancio! (Di sabato 19 febbraio 2022) Tramite comunicato stampa, Square Enix ha divulgato il trailer di lancio di Voice of Cards: The Forsaken Maiden, sequel spirituale di un primo capitolo uscito alla fine dello scorso anno Alla fine dello scorso anno ci siamo fatti ammaliare dai trailer di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, un JRPG basato sulle carte che al timone vedeva niente meno che Yoko Taro. Quando poi, nel mese di novembre, ci siamo seduti al PC per scriverne la recensione, siamo rimasti parzialmente delusi. Questo perché Voice of Cards non è esattamente la serie che ci aspettavamo, innovativa e quantomeno atipica, ma più un JRPG a turni di stampo classico mascherato da un’estetica veramente accattivante, ma poco funzionale e ... Leggi su tuttotek (Di sabato 19 febbraio 2022) Tramite comunicato stampa, Square Enix ha divulgato ildi lancio diof: The, sequel spirituale di un primo capitolo uscito alla fine dello scorso anno Alla fine dello scorso anno ci siamo fatti ammaliare daidiof: The Isle Dragon Roars, un JRPG basato sulle carte che al timone vedeva niente meno che Yoko Taro. Quando poi, nel mese di novembre, ci siamo seduti al PC per scriverne la recensione, siamo rimasti parzialmente delusi. Questo perchéofnon è esattamente la serie che ci aspettavamo, innovativa e quantomeno atipica, ma più un JRPG a turni di stampo classico mascherato da un’estetica veramente accattivante, ma poco funzionale e ...

