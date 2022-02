Vittoria, uomo trovato morto vicino al suo trattore (Di sabato 19 febbraio 2022) Vittoria – Un uomo è stato trovato morto oggi intorno alle ore 13 a Vittoria. Secondo le prime informazioni, ancora da confermare, l’uomo era riverso a terra vicino al suo trattore. Ancora non si conosce l’identità dell’uomo. Notizia in aggiornamento. Rapporto Iss, mortalità No vax 19 volte più alta Covid, Speranza: “Possiamo guardare con fiducia al futuro” Vezzali “Capienza impianti presto al 100% se la curva scende ancora” Sette migranti morti per ipotermia, arrestato presunto scafista L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 19 febbraio 2022)– Unè statooggi intorno alle ore 13 a. Secondo le prime informazioni, ancora da confermare, l’era riverso a terraal suo. Ancora non si conosce l’identità dell’. Notizia in aggiornamento. Rapporto Iss, mortalità No vax 19 volte più alta Covid, Speranza: “Possiamo guardare con fiducia al futuro” Vezzali “Capienza impianti presto al 100% se la curva scende ancora” Sette migranti morti per ipotermia, arrestato presunto scafista L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

