“Visto che ha fatto? Ridicola”. GF Vip, pioggia di critiche a Jessica Selassié dopo il gesto per Barù (Di sabato 19 febbraio 2022) Ancora una volta sono Jessica Selassié e Barù a finire nel vortice delle polemiche fuori dal ‘GF Vip’. Anzi, in questa circostanza ad essere stata criticata aspramente è soprattutto la sorella di Lulù, artefice di un gesto che ha scatenato le proteste sul web. C’è un video che è ormai di dominio pubblico e le immagini che stanno circolando in rete non sono state affatto gradite dalla maggioranza del pubblico. Che ha iniziato anche ad insultare la ragazza per un comportamento che dovrebbe evitare. Un paio di giorni fa Jessica Selassié ha invece avuto un grosso litigio con Nathaly Caldonazzo. E la showgirl ha usato parole durissime contro di lei: “Ma stai parlando tu che controlli i chicchi di sale? Cosa mi sarei rubata? A Soleil ho dato metà del mio pacco di riso e ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Ancora una volta sonoa finire nel vortice delle polemiche fuori dal ‘GF Vip’. Anzi, in questa circostanza ad essere stata criticata aspramente è soprattutto la sorella di Lulù, artefice di unche ha scatenato le proteste sul web. C’è un video che è ormai di dominio pubblico e le immagini che stanno circolando in rete non sono state afgradite dalla maggioranza del pubblico. Che ha iniziato anche ad insultare la ragazza per un comportamento che dovrebbe evitare. Un paio di giorni faha invece avuto un grosso litigio con Nathaly Caldonazzo. E la showgirl ha usato parole durissime contro di lei: “Ma stai parlando tu che controlli i chicchi di sale? Cosa mi sarei rubata? A Soleil ho dato metà del mio pacco di riso e ...

