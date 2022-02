Virtus Accademy | insulti razzisti a Caiazzo | sanniti lasciano il campo e scoppia il caos

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“In tanti anni di carriera cestistica, non ho mai vissuto un incubo come quello di ieri a”. Coach Giulio Musco è ancora visibilmente scosso. Il pomeriggio in terra casertana lascia una ferita e tanta amarezza per lui e per i suoi giovani atleti. Gara di basket under 17 maschile, alo Step Back ospita la fortissima compagine sannita degli Amici del Basket (satellite dellaAcademy). Inizia in quel momento una delle pagine più tristi di basket giovanile. “Senza voler entrare troppo nel merito della conduzione arbitrale – ha dichiarato il coach sannita- che resta un dettaglio rispetto a tutto ciò che è successo ieri a: la mia espulsione alla prima civile protesta, sette falli tecnici fischiati a nostri atleti ed una gara condotta sistematicamente ai tempi ...