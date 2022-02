Violenze, maltrattamenti e ingiurie: in manette un carabiniere. I dettagli del caso che ha scosso Massa-Carrara (Di domenica 20 febbraio 2022) Quattro giovani lo accusano di averle molestate, l’uomo è ai domiciliari. Indagata la madre del militare: non avrebbe impedito al figlio di procedere con le azioni al centro dell'inchiesta Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 20 febbraio 2022) Quattro giovani lo accusano di averle molestate, l’uomo è ai domiciliari. Indagata la madre del militare: non avrebbe impedito al figlio di procedere con le azioni al centro dell'inchiesta

Advertising

anastasiamadam : RT @IlPattoTradito: Gli allevamenti intensivi non solo comportano una vita di sofferenza per gli #animali, ma spesso sono anche luoghi di v… - Andrea66264377 : RT @IlPattoTradito: Gli allevamenti intensivi non solo comportano una vita di sofferenza per gli #animali, ma spesso sono anche luoghi di v… - anaid1958 : RT @IlPattoTradito: Gli allevamenti intensivi non solo comportano una vita di sofferenza per gli #animali, ma spesso sono anche luoghi di v… - Davide70405052 : RT @IlPattoTradito: Gli allevamenti intensivi non solo comportano una vita di sofferenza per gli #animali, ma spesso sono anche luoghi di v… - Michell90134611 : RT @IlPattoTradito: Gli allevamenti intensivi non solo comportano una vita di sofferenza per gli #animali, ma spesso sono anche luoghi di v… -