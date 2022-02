Violenza domestica, divieto di avvicinamento a Grotttaminarda. (Di sabato 19 febbraio 2022) In data odierna, all'esito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di Grottaminarda (AV) hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa ... Leggi su gazzettadiavellino (Di sabato 19 febbraio 2022) In data odierna, all'esito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di Grottaminarda (AV) hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa ...

Advertising

GazzettAvellino : Violenza domestica, divieto di avvicinamento a Grotttaminarda. - cotego : RT @_DAGOSPIA_: MA QUALE VIOLENZA DOMESTICA, IN MALESIA LE BOTTE SONO UNA QUESTIONE DI STATO! LA VICEMINISTRA... - unNuovoPartito : @IoSecondo Poi su quello delle X, mettiamo i problemi tipo disoccupazione, stipendi bassi, micro criminalità, macro… - DottPietro : Il procuratore Kapralová in Questa è la verità: “La violenza domestica è in aumento - Emanuel72607325 : Centra. 1) La violenza di strada ti fa il carattere come quello di Alessandro. La vita ti avvelena. 2) Se tocchi u… -