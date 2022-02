Vigili urbani promossi nel suo staff alla Regione | De Luca condannato dalla Corte dei Conti

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLadeidella Campania haa un risarcimento da 59mila euro il presidente dellaCampania Vincenzo Dein relazione a indennità non dovute erogate a quattroche prestavano in servizio presso il Comune di Salerno e che successivamente sono stati assunti nella segreteria istituzionale del Presidente dellaCampania. E’ quanto è stato pubblicato da alcuni organi di stampa. La vicenda riguarda le assunzioni – formalizzate nel marzo 2016 – negli uffici di diretta collaborazione della presidenza della Giunta di quattro exdi Salerno. Gli inquirenti ipotizzarono uno sperpero di denaro pubblico. I giudici contabili hanno ritenuto ...

Dunque, il governatore Vincenzo De Luca era perfettamente a conoscenza delle indennità erogate a favore dei quattro vigili urbani. Era consapevole della «dissonanza esistente» tra il ruolo attribuito ...
De Luca condannato dalla Corte dei Conti E' la somma che dovrà corrispondere alla Regione per il distacco di quattro vigili urbani in servizio al Comune di Salerno, cui sono state corrisposte ...