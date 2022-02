VIDEO Speed Skating | Francesca Lollobrigida | “Gara combattuta e movimentata | ho lottato per mantenere la posizione”

Leggi su oasport

(Di sabato 19 febbraio 2022) In occasione dell’ultimadelloai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, è arrivata un’altra medaglia per l’Italia, firmata; è la seconda dopo aver conquistato l’argento nei 3000 metri. Questa volta, è arrivato il bronzo nella mass start femminile; l’azzurra è stata preceduta, rispettando i pronostici della vigilia, dall’olandese Irene Schouten (oro) e dalla canadese Ivanie Blondin (argento).ha saputo sfruttare la scia delle due atlete, portando a casa una preziosissima medaglia. Grazie al suo bronzo, aumenta il numero delle medaglie per l’Italia, una spedizione in Cina sicuramente positiva (anche se qualche oro in più, forse, poteva arrivare) con 17 medaglie di cui 2 medaglie d’oro, 7 d’argento e 8 di ...