VIDEO Manchester City-Tottenham | Conte esulta al 90? | “Spurs” nel segno di Kane

(Di sabato 19 febbraio 2022) Nel big match della 26ª giornata di Premier League, il, vince a sorpresa per 3-2 in casa del. In gol Kulusevski, Gundogan,(doppietta) e Mahrez. Guarda gli highlights

