VIDEO Ghilardi-Ambrosini in top 15 alle Olimpiadi di Pechino 2022. Rivediamo il libero

Leggi su oasport

(Di sabato 19 febbraio 2022) Chiudono in bellezza la loro prima rassegna a cinque cerchi della carriera Rebecca-Filippo. Gli azzurri hanno infatti ben figurato neldelle coppie, ultima prova di pattinaggio artistico a, rendendosi protagonisti di un programma senza enormi sbavature. Nello specifico gli atleti seguiti da Rosanna Murante e Franca Bianconi, malgrado un paio di imprecisioni nei salti in parlo, hanno colpito pubblico e giuria con l’esecuzione di due bei lanciati, triplo rittberger e triplo lutz, e dei tre sollevamenti reverse lasso (livello 3), axel lasso (livello 4) e del gruppo 4 (livello 4), guadagnando nel segmento 109.60 (54.82, 54.78) per 165.43 e scalando due posizioni in classifica piazzandosi in proiezione al quattordicesimo posto. Riviviamo la ...