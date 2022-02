VIDEO Curling | Svezia-Gran Bretagna 5-4 | Niklas Edin vince l’oro alle Olimpiadi | decisivo l’extra-end

(Di sabato 19 febbraio 2022) Laha sconfitto laper 5-4 nella Finale del torneo dimaschileInvernali di Pechino 2022. I Campioni del Mondo hanno conquistato la medaglia d’oro, al termine di un serratissimo atto conclusivo risoltosi soltanto al-end. La corazzata scandinava sale sul gradino più alto del podio a cinque cerchi per la prima volta nella sua storia e il fuoriclassesfata la maledizione olimpica. Il più forte giocatore di tutti i tempi aveva conquistato il bronzo a Sochi 2014 e l’argento a PyeongChang 2018, a fronte di 5 titoli mondiali e di 7 trionfi europei. Oggi può finalmente fare festa dopo aver battuto Bruce Mouat e compagni, i rivali contro cui ha giocato l’ultima finale iridata e ...

Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Svezia-Gran Bretagna, Finale del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. I video highlights di Svezia-Gran Bretagna, finale del torneo di curling maschile alle Olimpioli invernali di Pechino 2022. Finale estremamente equilibrata, con Edin e compagni che hanno la meglio sui ...