Veronica Satti lancia pesantissime accuse contro Basciano parlando di violenza e botte, sua sorella pronta a querelare (Di sabato 19 febbraio 2022) Sta succedendo davvero di tutto dopo l'ultima puntata del Grande Fratello VIP 6 andata in onda. Nelle ultime ore in particolare, la sorella di Alessandro Basciano è intervenuta nuovamente sui social per spiegare che prenderà presto dei provvedimenti contro chi continua a dire cose non vere sul conto dell'imprenditore. La sorella di Basciano non ha fatto precisi riferimenti ma, visto quello che Veronica Satti ha detto nelle ultime ore sul conto del vip del GF VIP 6, viene proprio da pensare che si riferisca a lei. Ma che cosa è successo? Dopo il provvedimento disciplinare arrivato per il Basciano, Veronica Satti ha deciso di raccontare quello che lei sa; e ha fatto delle pesantissime

