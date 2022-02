Veronica Satti denunciata dalla sorella di Basciano: “Alessandro pestava di botte la fidanzata” (Di sabato 19 febbraio 2022) Ieri pomeriggio Veronica Satti ha pubblicato uno sfogo in cui ha scritto pesanti accuse rivolte ad Alessandro Basciano: “Chi lo conosce qua a Genova, la sua città, dove si fa chiamare ‘il principe di Marassi’, sa quanto è violento e che da ragazzo pestava di botte la sua fidanzata. Mi potrà anche querelare, ma tutti, tutti, tutti lo conoscono. Sono accuse pesanti, ma sono la verità. Gente così dovrebbe fare un bel percorso invece di stare al GF ad abusare verbalmente delle persone e minacciarle. Ti conosco Alessandro o meglio, ti conosciamo qui. Ora sono veramente stanca di sapere che c’è questa roba in tv, basta“. Veronica Satti ha postato questo. Ho i brividi. #gfvip pic.twitter.com/W8gJQZCmYF — Kenning ... Leggi su biccy (Di sabato 19 febbraio 2022) Ieri pomeriggioha pubblicato uno sfogo in cui ha scritto pesanti accuse rivolte ad: “Chi lo conosce qua a Genova, la sua città, dove si fa chiamare ‘il principe di Marassi’, sa quanto è violento e che da ragazzodila sua. Mi potrà anche querelare, ma tutti, tutti, tutti lo conoscono. Sono accuse pesanti, ma sono la verità. Gente così dovrebbe fare un bel percorso invece di stare al GF ad abusare verbalmente delle persone e minacciarle. Ti conoscoo meglio, ti conosciamo qui. Ora sono veramente stanca di sapere che c’è questa roba in tv, basta“.ha postato questo. Ho i brividi. #gfvip pic.twitter.com/W8gJQZCmYF — Kenning ...

Advertising

StraNotizie : Veronica Satti denunciata dalla sorella di Basciano: “Alessandro pestava di botte la fidanzata”… - stanpazzeska : @hanafluo @VanyCossu2 Le storie su IG di Veronica satti, pare che a Genova sia molto conosciuto, anche per la sua violenza - Ambrosio51D : RT @Kenning001: Veronica Satti ha postato questo. Ho i brividi. #gfvip - h3avysoulx : io non vorrei dire ma veronica satti non è molto affidabile, queste sono accuse GRAVISSIME fatte in un contesto in… - callmeJessixoxo : RT @Kenning001: Veronica Satti ha postato questo. Ho i brividi. #gfvip -