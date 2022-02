Verissimo Anticipazioni | Ospiti in studio Belen Rodriguez e Emma

Advertising

361_magazine : - 361_magazine : - ParliamoDiNews : Verissimo, anticipazioni e ospiti del 19 e 20 febbraio 2022 #Docnelletuemani #FoscaInnocenti #Grey’sanatomy #L’amic… - DonnaGlamour : Verissimo: da Belen a Emma Marrone, gli ospiti del 19 e 20 febbraio - CorriereCitta : #Verissimo, anticipazioni sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022: gli ospiti delle prossime puntate -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Anticipazioni

Scopriamo insieme tutti gli ospiti e ledi sabato 19 e domenica 20 febbraio 2022., ospiti sabato 19 febbraio 2022 Sabato 19 febbraio 2022 dalle ore 16:30 torna l'appuntamento ......È finita perché?" Belen Rodriguez si racconta aLa nuova puntata domenicale di... in occasione della registrazione del suo intervento inedito come riportato dalletv ...Lui, però, dice che non è vero niente. Leggi anche: Una Vita anticipazioni: Sabina spinge Miguel tra le braccia di… Lolita convoca Natalia e le chiede di prendersi cura di Anabel e renderlo felice, ...Per la puntata di Sabato 19 Febbraio di Verissimo ci saranno tantissimi volti nuovi, le anticipazioni sono davvero succulente. Manca pochissimo! A partire dalle ore 16:30 di Sabato 19 Febbraio, Silvia ...