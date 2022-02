Venti di guerra nel Donbass, il portavoce dell’esercito di Donetsk: «Così l’Ucraina ci sta attaccando: siamo pronti» – Il video (Di sabato 19 febbraio 2022) Il portavoce della milizia del popolo di Donetsk (l’autoproclamata repubblica filorussa) ha presentato – come si vede in questo video pubblicato su Twitter – un’infografica di quelli che lui ha definito essere «i piani dell’Ucraina per un’operazione offensiva» che inizierebbe con bombardamenti a 10-15 km dal territorio controllato dai ribelli. La milizia popolare, dunque, si dice pronta a respingere l’eventuale aggressione ucraina. Tutte le unità militari sono già operative, ha spiegato il portavoce dell’esercito di Donetsk Eduard Basurin. «In caso di aggressione ucraina, le loro perdite supereranno la portata delle operazioni fallite del 2014-2015», ha concluso Basurin. February 19, 2022 Leggi anche: Crisi Ucraina, allarme Usa: «Le truppe russe pronte a ... Leggi su open.online (Di sabato 19 febbraio 2022) Ildella milizia del popolo di(l’autoproclamata repubblica filorussa) ha presentato – come si vede in questopubblicato su Twitter – un’infografica di quelli che lui ha definito essere «i piani delper un’operazione offensiva» che inizierebbe con bombardamenti a 10-15 km dal territorio controllato dai ribelli. La milizia popolare, dunque, si dice pronta a respingere l’eventuale aggressione ucraina. Tutte le unità militari sono già operative, ha spiegato ildiEduard Basurin. «In caso di aggressione ucraina, le loro perdite supereranno la portata delle operazioni fallite del 2014-2015», ha concluso Basurin. February 19, 2022 Leggi anche: Crisi Ucraina, allarme Usa: «Le truppe russe pronte a ...

