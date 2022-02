Valentina Vezzali su Milano-Cortina 2026: “Siamo pronti a mostrare le nostre capacità” (Di sabato 19 febbraio 2022) Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 stanno volgendo al termine e domani ci si appresta a vivere l’ultima giornata. L’Italia, attualmente, occupa il 13° posto del medagliere con 17 podi di cui 2 ori, 7 argenti e 8 bronzi. Un rendimento, in termini di medaglie, secondo solo alla storica edizione di Lillehammer del 1994 quando la selezione del Bel Paese ottenne 20 podi. Edizione che si avvia alla conclusione e il pensiero va a quel che sarà tra quattro anni, quando spetterà a Milano-Cortina ospitare i Giochi Invernali. Nel corso della cerimonia di chiusura in Cina ci sarà anche il passaggio di consegne e tra le fila della delegazione italiana c’è tanta voglia di far bene. “L’Olimpiade è sempre più vicina. Sin dal mio insediamento ho lavorato in sinergia con gli altri ministeri perché la società Infrastrutture diventasse realtà. Ad oggi sta lavorando in ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 stanno volgendo al termine e domani ci si appresta a vivere l’ultima giornata. L’Italia, attualmente, occupa il 13° posto del medagliere con 17 podi di cui 2 ori, 7 argenti e 8 bronzi. Un rendimento, in termini di medaglie, secondo solo alla storica edizione di Lillehammer del 1994 quando la selezione del Bel Paese ottenne 20 podi. Edizione che si avvia alla conclusione e il pensiero va a quel che sarà tra quattro anni, quando spetterà aospitare i Giochi Invernali. Nel corso della cerimonia di chiusura in Cina ci sarà anche il passaggio di consegne e tra le fila della delegazione italiana c’è tanta voglia di far bene. “L’Olimpiade è sempre più vicina. Sin dal mio insediamento ho lavorato in sinergia con gli altri ministeri perché la società Infrastrutture diventasse realtà. Ad oggi sta lavorando in ...

