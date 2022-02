Uomini e Donne anticipazioni Ida Platano litiga a centro studio: c’entra la gelosia (Di sabato 19 febbraio 2022) Gli spoiler tv delle registrazioni di Uomini e Donne, tenutesi il 17 febbraio 2022, sono ricche di colpi di scena. Tra questi, l’assenza in studio del tronista in carica al Trono over, Matteo Ranieri. Per ciò che concerne il Trono over, poi, si rileva in particolare una dura lite che vedrà protagonisti Ida Platano e un suo pretendente, dovuta alla gelosia. Inoltre, come ospiti in studio appariranno due ex volti veterani dello show. Uomini e Donne, Tina si scaglia contro Gianni a causa di Ida: “Sei un corrotto!” Tra gli opinionisti di fiducia di Maria De Filippi si moltiplicano gli scontri che hanno per oggetto la dama bresciana ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 19 febbraio 2022) Gli spoiler tv delle registrazioni di, tenutesi il 17 febbraio 2022, sono ricche di colpi di scena. Tra questi, l’assenza indel tronista in carica al Trono over, Matteo Ranieri. Per ciò che concerne il Trono over, poi, si rileva in particolare una dura lite che vedrà protagonisti Idae un suo pretendente, dovuta alla. Inoltre, come ospiti inappariranno due ex volti veterani dello show., Tina si scaglia contro Gianni a causa di Ida: “Sei un corrotto!” Tra gli opinionisti di fiducia di Maria De Filippi si moltiplicano gli scontri che hanno per oggetto la dama bresciana ...

Advertising

vaticannews_it : #18febbraio Oggi come non mai, abbiamo bisogno di profeti di #pace, uomini e donne che compiano gesti nuovi lottand… - elenabonetti : Che una coppia possa decidere se dare ai propri figli il cognome della madre o del padre in modo egualitario è un a… - SirDistruggere : Nel vademecum del perfetto ignorante le donne hanno diritto alla borsa 12 mese all'anno, agli uomini al massimo è c… - EdoardoLusuardi : @gigi52335676 Presente! Neanche Zelig, Uomini e Donne, Colorado e altre porcate. - dolores20943592 : RT @armidmar: MALEDETTA CAROGNA- VEDIAMO SE QUESTA VOLTA TI COLPISCONO- MALEDETTO ESSERE CHE DIO TI DIA IL GIUSTO --------CASTIGO---… -