United Rugby Championship: Treviso lotta, ma a Glasgow vincono i Warriors (Di sabato 19 febbraio 2022) vincono i padroni di casa dei Glasgow Warriors il match valevole per la ventesima giornata dell’United Rugby Championship contro la Benetton Treviso. Sfida equilibrata, ma dove i veneti non riescono a trovare gli spunti per mettere punti pesanti sul tabellone e, così, sono le mete degli scozzesi a fare la differenza. Allo Scotstoun Stadium si parte subito forte, con i Warriors che dopo tre minuti vanno sulla piazzola con Miotti per il 3-0 iniziale. Ma Treviso non subisce il colpo e con un’ottima maul obbligano gli scozzesi al fallo ed è Albornoz a trovare il calcio del pareggio. Sfida apertissima ed equilibrata, con occasioni da una parte e dall’altra, ma squadre che faticano a concretizzare. Non fatica Ollie Smith al 21’, quando da ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022)i padroni di casa deiil match valevole per la ventesima giornata dell’contro la Benetton. Sfida equilibrata, ma dove i veneti non riescono a trovare gli spunti per mettere punti pesanti sul tabellone e, così, sono le mete degli scozzesi a fare la differenza. Allo Scotstoun Stadium si parte subito forte, con iche dopo tre minuti vanno sulla piazzola con Miotti per il 3-0 iniziale. Manon subisce il colpo e con un’ottima maul obbligano gli scozzesi al fallo ed è Albornoz a trovare il calcio del pareggio. Sfida apertissima ed equilibrata, con occasioni da una parte e dall’altra, ma squadre che faticano a concretizzare. Non fatica Ollie Smith al 21’, quando da ...

