Una Vita anticipazioni 21 febbraio 2022 | la scoperta di Genoveva

(Di sabato 19 febbraio 2022) Nella puntata di Unadi lunedì 21viene a sapere che suo marito Felipe ha ormai raggiunto l’Austria e si riunito a suo figlio Tano. L’avvocato sembra proprio aver deciso di voltare pagina per ricominciare da zero lontano da tutti, ma non sa che la Salmeron lo sta facendo seguire e trama alle sue spalle. Lolita intanto ha deciso che se proprio deve morire, lo deve fare a modo suo e prosegue con le convocazioni per esprimere i suoi desideri. Seguite questo episodio anche il streaming sul sito Mediaset Infinity. Un Posto al sole, Nina Soldano lascia la soap L'attrice della soap napoletana ha annunciato il suo addio pubblicando lo stralcio di una lettera Puntata di Una ...

Advertising

gparagone : La popolazione non ne può più di restrizioni e ricatti e chiede di tornare finalmente a una VITA NORMALE! - enpaonlus : La storia di Natalino, regalo di Natale indesiderato, che adesso ha trovato una famiglia - sbonaccini : ??Dal 4 marzo a #Bologna la mostra '#LucioDalla, anche se il tempo passa'. ??Il presidente @sbonaccini: Abbiamo tutt… - nature1993boy : Quando raggiungi una cima dopo ore di fatica,il valore delle cose s'inverte:l'acqua e il semplice cibo diventano or… - thebabyscreams : @MrtnMrt Hai fatto bene. La vita è una sola ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita

ComingSoon.it

... che con grande disinvoltura cerca di strumentalizzare il dolore di malati gravi e delle loro famiglie, utilizzando lo schermo della pietà per aprire la strada atotale 'disponibilità' della......consumato un integratore contaminato e questo è stato il motivo per cui si è verificata... È qualcosa di cui mi pentirò per il resto della mia".È stato rinvenuto in un casolare il corpo senza vita di Gavinuccio Canu ... dell’Agenzia delle Entrate nel piazzale Giovanni Falcone. È stato scoperto da una delle squadre che si era attività ...New York. E’ stato trovato senza vita in una stanza del college che frequentava negli Stati Uniti nel giorno del suo 18esimo compleanno. Claudio Mandia è morto nella notte tra giovedì e venerdì nella ...