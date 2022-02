Una vita, anticipazioni 19 febbraio: il segreto di Sabina e Roberto (Di sabato 19 febbraio 2022) Sabina e Roberto sembreranno nascondere un altro segreto oltre a quello di essere ladri di professione. I due, come si evince dalle anticipazioni Una vita inerenti la puntata di oggi 19 febbraio, cercheranno di evitare di rivelare a Miguel la verità sui suoi genitori. Nel frattempo, il dottor Ramon y Cajal accetterà di prendere in carico il caso di Lolita, ma non darà molte speranze ad Antoñito di poterla salvare. Intanto, Lolita chiederà a Natalia di rendere felice suo marito quando lei non ci sarà più ed infine, Alodia sarà gelosa di Arantxa e sarà brusca con i suoi signori. Una vita, puntata oggi 19 febbraio: Marcos mette di nuovo in guardia Anabel Alodia sarà gelosa dell'affetto che i suoi signori mostrano per Arantxa e così ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 19 febbraio 2022)sembreranno nascondere un altrooltre a quello di essere ladri di professione. I due, come si evince dalleUnainerenti la puntata di oggi 19, cercheranno di ere di rivelare a Miguel la verità sui suoi genitori. Nel frattempo, il dottor Ramon y Cajal accetterà di prendere in carico il caso di Lolita, ma non darà molte speranze ad Antoñito di poterla salvare. Intanto, Lolita chiederà a Natalia di rendere felice suo marito quando lei non ci sarà più ed infine, Alodia sarà gelosa di Arantxa e sarà brusca con i suoi signori. Una, puntata oggi 19: Marcos mette di nuovo in guardia Anabel Alodia sarà gelosa dell'affetto che i suoi signori mostrano per Arantxa e così ...

Advertising

Pontifex_it : L’amore fraterno è come una palestra dello spirito, dove giorno per giorno ci confrontiamo con noi stessi e abbiamo… - gparagone : La popolazione non ne può più di restrizioni e ricatti e chiede di tornare finalmente a una VITA NORMALE! - enpaonlus : La storia di Natalino, regalo di Natale indesiderato, che adesso ha trovato una famiglia - Epnoveotto : È difficile riuscire a trovare una ragione a ciò che stanno facendo, ma nonostante tutto sono grata per essermi aff… - PersempreNadia : RT @danyrossoverde: @PersempreNadia Una massa di farlocchi non capisce che la vita vale più di un panino , o una pizza -