Una quarantina di fusti pieni di feti e resti umani: giallo a Granarolo (Bologna) (Di sabato 19 febbraio 2022) Un vero e proprio giallo, sul quale sono in corso indagini . La squadra Mobile di Bologna , sta cercando di chiarire la provenienza di una una quarantina di fusti gialli , ritrovati accatastati contro... Leggi su feedpress.me (Di sabato 19 febbraio 2022) Un vero e proprio, sul quale sono in corso indagini . La squadra Mobile di, sta cercando di chiarire la provenienza di una unadigialli , ritrovati accatastati contro...

Advertising

infoitinterno : Feti in una quarantina di bidoni: la macabra scoperta a Granarolo - infoitinterno : Una quarantina di fusti pieni di feti e resti umani: giallo a Granarolo (Bologna) - infoitinterno : Feti e resti umani in una quarantina di fusti: scoperta choc a Granarolo • Imola Oggi - formadii : comunque mi mancano una quarantina di pagine per finirlo e sto facendo una fatica assurda a finirlo ma non voglio abbandonarlo - mavedite : @annalisa1974 Oddio oddio oddio. 'una quarantina di fusti' ???? -