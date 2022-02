Una panchina per tre | come il Pd vuole mettere d’accordo Manfredi e De Luca Parla il segretario Marco Sarracino

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 6 minuti: 32 anni, da 2del Pd Napoli. Perché gli studenti si sono fermati proprio sotto la sede del suo partito per manifestare contro l’alternanza scuola-lavoro? “Perché non si può andare a scuola e morire”.Però, tra tanti posti, si sono sporcati le mani di sangue proprio sotto la sua finestra. “Perché ritengono che il Pd sia stato tra gli artefici di quella misura”.Lo è stato ai tempi di Matteo Renzi. “Molto è cambiato da quella stagione”.Lei ora è per l’abolizione dell’alternanza scuola-lavoro? “Credo che vada modificata”.Una vita a lamentarsi del fatto che la scuola italiana non prepari al lavoro e poi… “Io credo che ora l’alternanza vada rivista con la partecipazione di tutti”.Un tavolo. “E’ tempo di collaborazioni”.L’alternanza scuola-lavoro è nata con lo ...

Advertising

LegaleDella : @GSinger88 @JuveOfficialSup L'anno prossimo tocca a voi giocare il giovedì, tranquillo! ?????? Con una rosa da 800 mil… - anteprima24 : ** Una panchina per tre: come il #Pd vuole mettere d'accordo #Manfredi e De Luca. Parla il segretario Marco… - caterinacorda1 : RT @irred3ntism: Trovato su una panchina vicino ad un cestino. È del 1932, giustamente si preferisce buttarlo. - rob_carnevale : RT @irred3ntism: Trovato su una panchina vicino ad un cestino. È del 1932, giustamente si preferisce buttarlo. - zakk_es : @willy_signori Le partite affrontate e giocate da schifo sono decisamente tante, altro che una. Il percorso di rico… -

Ultime Notizie dalla rete : Una panchina

Prima Brescia

...2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Partenio - Lombardi di Avellino saràsfida valevole per la 28giornata del campionato di Serie C . Prima uscita per Carmine Gautieri sulla...VIBONESE TARANTO SOSPESA/ Partita interrotta al 52' sullo 0 a 0, quando si recupera? La Vibonese riparte invece davecchia conoscenza in, quel Nevio Orlandi sicuramente gran conoscitore ...Alle reti nel primo tempo di Cerri e di Savona, quest’ultimo alla sua prima rete con la Primavera bianconera, si aggiunge una tripletta da sogno per Chibozo, subentrato dalla panchina nel corso della ...stavolta in panchina. Una ipotesi che la stampa lusitana reputerebbe estremamente plausibile, anche se potrebbe anche essere stata una mossa per ‘avvertire’ Sarri e spronarlo a dare il meglio in ...