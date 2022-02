Una morte avvolta nel mistero | Claudio trovato senza vita poche ore prima di compiere 18 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 19 febbraio 2022) Un dramma si è portato via per sempre il giovaneMandia, mortooredi18. L’adolescente è statoesanime nel suo letto dai compagni di stanza di un college privato, nel quale studiava. Infatti, nonostante fosse originario della Campania e in particolare del comune di Battipaglia (Salerno), per costruirsi un futuro migliore aveva deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, nella città di New York, subito dopo che aveva terminato con successo le scuole medie. Tutta la famiglia diMandia era molto nota nel paese salernitano, infatti i suoi genitori sono due imprenditori che operano nel settore export dell’alimentare. E proprio la madre e il padre si erano messi in viaggio per raggiungere il figlio per festeggiare a dovere ...