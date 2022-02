Un posto al sole, spoiler al 25 febbraio: nuovi guai per Rossella (Di sabato 19 febbraio 2022) Rossella Graziani continuerà ad animare le vicende di Un posto al sole, come suggeriscono gli spoiler al 25 febbraio. La giovane dottoressa sta affrontando un momento decisamente complicato sia dal punto di vista sentimentale sia da quello professionale. Per la prima volta, infatti, la figlia di Silvia si è ritrovata a dover fare i conti con la sua sfera emotiva e ha scoperto quanto possa difficile per un medico veder soffrire amici e parenti. Rossella, di recente, ha incrociato un suo ex compagno di classe, Corrado, che si era recato al pronto soccorso a causa di forti dolori addominali. La Graziani si è subito attivata per sottoporre l'amico a diversi esami e ha scoperto che Corrado ha un tumore molto aggressivo. Questa notizia ha completamente destabilizzato ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 19 febbraio 2022)Graziani continuerà ad animare le vicende di Unal, come suggeriscono glial 25. La giovane dottoressa sta affrontando un momento decisamente complicato sia dal punto di vista sentimentale sia da quello professionale. Per la prima volta, infatti, la figlia di Silvia si è ritrovata a dover fare i conti con la sua sfera emotiva e ha scoperto quanto possa difficile per un medico veder soffrire amici e parenti., di recente, ha incrociato un suo ex compagno di classe, Corrado, che si era recato al pronto soccorso a causa di forti dolori addominali. La Graziani si è subito attivata per sottoporre l'amico a diversi esami e ha scoperto che Corrado ha un tumore molto aggressivo. Questa notizia ha completamente destabilizzato ...

Advertising

3gLevant : @roberto3959 Ah.. ma si riesce a prendere il sole nudi?? Non c e troppo passaggio?. Magari sbagliamo posto - Joaquinper11 : @Estoytranquila1 avete fatto ridere anche me fan di Sole ahahah io metterei Sole al posto di Antonella però - mixofchaosnart : @VagulaAnimula davvero un posto magico, mi immagino a primavera con sole e belle temperature ???? - BPaola3 : Cara Giulia, tu hai dato esempio di bellezza, lealtà, solidarietà femminile ....al Grande fratello è nata una coppi… - graz16 : RT @iosonounanonima: Questi due hanno approfittato per parlare di #Soledad in quanto l’unico posto dove possono stare senza microfoni ????????… -