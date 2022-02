UN POSTO AL SOLE, le anticipazioni dal 21 al 25 Febbraio 2022 (Di sabato 19 febbraio 2022) Franco rifletterà sulle conseguenze del momento di forte vicinanza emotiva, e non solo, con Katia, ma oltre a capire come comportarsi con lei, avrà anche il suo bel da fare col suocero in versione buffamente molesta. – I postumi della sbornia, oltre a procurare una brutta emicrania a Raffaele e a Renato, riserveranno a quest’ultimo un incontro fatale che promette di rivelarsi alquanto spassoso. Intanto il Palazzo saluterà il ritorno da un viaggio di un personaggio amato che scoprirà, sorpreso, ciò che è accaduto a sua insaputa. Messo in crisi dalla ricostruzione di Giovanni della sua storia con Katia, Franco inizia a nutrire qualche perplessità sulla donna. Dopo aver fantasticato di lavorare in un ristorante a Barcellona, Patrizio s’interroga se lavorare al Vulcano sia ciò che vorrebbe fare. Raffaele apprende che le cose tra Renato e Giuditta non sono andate esattamente come la ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 febbraio 2022) Franco rifletterà sulle conseguenze del momento di forte vicinanza emotiva, e non solo, con Katia, ma oltre a capire come comportarsi con lei, avrà anche il suo bel da fare col suocero in versione buffamente molesta. – I postumi della sbornia, oltre a procurare una brutta emicrania a Raffaele e a Renato, riserveranno a quest’ultimo un incontro fatale che promette di rivelarsi alquanto spassoso. Intanto il Palazzo saluterà il ritorno da un viaggio di un personaggio amato che scoprirà, sorpreso, ciò che è accaduto a sua insaputa. Messo in crisi dalla ricostruzione di Giovanni della sua storia con Katia, Franco inizia a nutrire qualche perplessità sulla donna. Dopo aver fantasticato di lavorare in un ristorante a Barcellona, Patrizio s’interroga se lavorare al Vulcano sia ciò che vorrebbe fare. Raffaele apprende che le cose tra Renato e Giuditta non sono andate esattamente come la ...

