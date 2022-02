Un medico indagato per la morte di Franco Trinca: «Ho soltanto rilasciato un’esenzione dal vaccino» (Di sabato 19 febbraio 2022) Un medico di base è indagato per la morte del biologo nutrizionista No vax Franco Trinca. Trinca è morto nei giorni scorsi all’ospedale di Città di Castello. Il medico, che si chiama Pietro Solinas ed è il dottore di famiglia di Trinca, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. A raccontarlo è il Corriere dell’Umbria. «Io ho rilasciato al dottor Trinca – spiega il medico al quotidiano – una esenzione in scienza e coscienza e lo rifarei senza dubbio. Di certo non ho emesso quel certificato per le sue posizioni sul vaccino». Il biologo era tra i coordinatori del Movimento “Uniti per la libera scelta” contrario al vaccino. «Io – dice il dottor ... Leggi su open.online (Di sabato 19 febbraio 2022) Undi base èper ladel biologo nutrizionista No vaxè morto nei giorni scorsi all’ospedale di Città di Castello. Il, che si chiama Pietro Solinas ed è il dottore di famiglia di, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. A raccontarlo è il Corriere dell’Umbria. «Io hoal dottor– spiega ilal quotidiano – una esenzione in scienza e coscienza e lo rifarei senza dubbio. Di certo non ho emesso quel certificato per le sue posizioni sul». Il biologo era tra i coordinatori del Movimento “Uniti per la libera scelta” contrario al. «Io – dice il dottor ...

