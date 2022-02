Un libro tante scuole! Riparte il progetto del Salone del libro (Di sabato 19 febbraio 2022) "Un libro tante scuole" è un progetto del Salone del libro in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione con l'obiettivo di riunire attorno a un grande classico studentesse e studenti da tutta Italia per favorire un confronto sulla comprensione di sé, del mondo e del nostro tempo, stimolando la riflessione grazie anche a contributi testuali e audio originali di autrici e autori contemporanei. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 19 febbraio 2022) "Unscuole" è undeldelin collaborazione con il Ministero dell’Istruzione con l'obiettivo di riunire attorno a un grande classico studentesse e studenti da tutta Italia per favorire un confronto sulla comprensione di sé, del mondo e del nostro tempo, stimolando la riflessione grazie anche a contributi testuali e audio originali di autrici e autori contemporanei. L'articolo .

