Un colpo di artiglieria ucraino ha raggiunto il territorio russo

Advertising

conteadifoix : RT @GeopoliticalCen: Un colpo di artiglieria ha raggiunto il territorio russo nell’oblast di Rostov sul Don. Lo riferiscono i media locali. - Publiomarione : RT @GeopoliticalCen: Un colpo di artiglieria ha raggiunto il territorio russo nell’oblast di Rostov sul Don. Lo riferiscono i media locali. - Fabio71Salvioni : RT @GeopoliticalCen: Un colpo di artiglieria ha raggiunto il territorio russo nell’oblast di Rostov sul Don. Lo riferiscono i media locali. - putino : Questa sarebbe l’immagine del buco nel terreno causato dal colpo di artiglieria finito in territorio russo secondo… - AndreaColandrea : RT @GeopoliticalCen: Un colpo di artiglieria ha raggiunto il territorio russo nell’oblast di Rostov sul Don. Lo riferiscono i media locali. -

Ultime Notizie dalla rete : colpo artiglieria

Per due giorni a partire da giovedì l'dei miliziani filorussi ha bombardato con ... Ma dall'altra parte l'ordine è di non reagire perché ognisparato in risposta contro i filorussi ......si sparava e i colpi che provenivano dall'altro lato del confine non erano certo di... Ad'occhio, insomma, sembra di trovarsi in una cittadina tranquilla, pulita, sviluppata. Ma New ...Ieri mattina un colpo di mortaio ha colpito un asilo senza mietere vittime. Poi, nel pomerggio, un altro colpo d'artiglieria è esploso nel cortile di una scuola superiore. Ancora nessun morto. Ma le ...Bombardamenti sono in corso sul fronte est dell’Ucraina, dove è stata colpita la zona di Stanytsia Luganska. Dopo l’attacco di artiglieria all’asilo nido in queste ore ancora scontri fra separatisti ...