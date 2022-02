Un altro soldato morto nel Donbass | le ultime notizie dall’Ucraina

(Di sabato 19 febbraio 2022) Nelanche in questo sabato sono proseguiti gli scambi di colpi di artiglieria da entrambe le parti della linea di contatto. Gli scontri che vedono contrapposti esercito ucraino e separatisti filorussi, sono purtroppo una costante in questa regione dal 2014. Tuttavia da giovedì scorso la situazione si è fatta molto più critica, con gli InsideOver.

Tra i colpi un soldato è rimasto ferito. Intanto il leader del governo separatista nella regione di ... Un altro conto è se la Russia, dal confine esterno, dovesse aprire il fuoco. In quel caso, ...Sabato l'esercito ucraino ha annunciato l'uccisione di un primo soldato in poche settimane e ha accusato i ribelli sostenuti da Mosca di una forte escalation di attacchi che ha accresciuto i timori di ...Roma, 19 febbraio 2022 - Resta alta la tensione in Ucraina e l'esercito di Kiev annuncia di un secondo soldato ucciso nel Donbass. Nel mente, sotto la supervisione del presidente Putin, sono ...