Un altro "sofagate" per von der Leyen: il ministro dell'Uganda la ignora durante le strette di mano a Bruxelles (Di sabato 19 febbraio 2022) Leggi Anche Turchia, la 'sedia negata' alla von der Leyen diventa un caso diplomatico: 'Una vergogna' - VIDEO Leggi Anche sofagate, Ursula von der Leyen: 'Mi sono sentita sola e ferita' Leggi Anche ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 febbraio 2022) Leggi Anche Turchia, la 'sedia negata' alla von derdiventa un caso diplomatico: 'Una vergogna' - VIDEO Leggi Anche, Ursula von der: 'Mi sono sentita sola e ferita' Leggi Anche ...

Advertising

nicolaPalumbo00 : RT @MediasetTgcom24: Un altro 'sofagate' per von der Leyen: il ministro dell'Uganda la ignora durante le strette di mano a Bruxelles https… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Un altro 'sofagate' per von der Leyen: il ministro dell'Uganda la ignora durante le strette di mano a Bruxelles https… - anna30048679 : RT @MediasetTgcom24: Un altro 'sofagate' per von der Leyen: il ministro dell'Uganda la ignora durante le strette di mano a Bruxelles https… - MediasetTgcom24 : Un altro 'sofagate' per von der Leyen: il ministro dell'Uganda la ignora durante le strette di mano a Bruxelles… - annalisacangemi : La corteccia prefrontale di #UrsulavonderLeyen dovrebbe essere studiata dagli scienziati, con l'autocontrollo che… -