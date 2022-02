Ufo nei cieli dell’aeroporto di Fiumicino | il caso del 1978

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 19 febbraio 2022) Era l’autunno del: nei giorni della grande ondata Ufo neid’Italia, si era un po’ tutti con gli occhi fissi al cielo. Ogni giorno c’erano sui giornali notizie di avvistamenti e di incontri ravvicinati. Foto ed interviste ai testimoni introducevano in un’atmosfera che sembrava surreale, quasi in attesa di un’invasione. Quei primi giorni di novembre non facevano eccezione e la Capitale fu interessata da non pochi avvistamenti. Fra questi, più di uno coinvolse l’aeroporto di, quando sulla verticale di Ceri, vicino Cerveteri, i piloti di due diversi aerei commerciali in fase di avvicinamento all’aeroporto, per la precisione un DC-8 Alitalia e un B-707 di una compagnia araba, informarono la torre di controllo di essere stati abbagliati da un intenso fascio di luce arancione. La notizia viene riportata qualche giorno ...