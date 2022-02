UFFICIALE – Napoli-Barcellona, biglietti di nuovo in vendita (Di sabato 19 febbraio 2022) Napoli–Barcellona sarà al 75% di capienza allo Stadio Diego Armando Maradona. Da oggi, infatti, negli stadi italiani è aumentata la capienza totale e il club azzurro ha subito messo in vendita nuovi tagliandi per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. biglietti Napoli BarcellonaNapoli-Barcellona: biglietti di nuovo in vendita Il Napoli ha comunicato, sul proprio sito UFFICIALE, la messa in vendita di nuovi biglietti per il match di giovedì sera tra Napoli e Barcellona. “La SSC Napoli comunica che per la gara Napoli – Barcellona, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 19 febbraio 2022)sarà al 75% di capienza allo Stadio Diego Armando Maradona. Da oggi, infatti, negli stadi italiani è aumentata la capienza totale e il club azzurro ha subito messo innuovi tagliandi per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.diinIlha comunicato, sul proprio sito, la messa indi nuoviper il match di giovedì sera tra. “La SSCcomunica che per la gara, ...

