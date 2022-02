Ucraina, Zelensky all’Occidente: “Il mondo ha bisogno di pace”. E la Nato lascia Kiev (Di sabato 19 febbraio 2022) Kiev – “Proteggeremo il nostro Paese con o senza l’aiuto dei nostri partner“. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, mentre continua a crescere la tensione fra Ucraina e Russia. “Il mondo non vuole la guerra, l’Ucraina ha bisogno della pace, abbiamo bisogno della pace” ha ribadito il presidente ucraino nel suo intervento. “L’Ucraina desidera la pace, l’Europa desidera la pace. Il mondo dice di non volere alcuna guerra, mentre la Russia sostiene di non voler intervenire, qualcuno sta mentendo” ha affermato Zelensky. Ed ha lanciato un monito: se l’Occidente è convinto che la Russia ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 19 febbraio 2022)– “Proteggeremo il nostro Paese con o senza l’aiuto dei nostri partner“. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, parlando alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, mentre continua a crescere la tensione frae Russia. “Ilnon vuole la guerra, l’hadella, abbiamodella” ha ribadito il presidente ucraino nel suo intervento. “L’desidera la, l’Europa desidera la. Ildice di non volere alcuna guerra, mentre la Russia sostiene di non voler intervenire, qualcuno sta mentendo” ha affermato. Ed ha lanciato un monito: se l’Occidente è convinto che la Russia ...

