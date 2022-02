Ucraina-Russia | perché la guerra di Putin è imminente | «Pronti caccia | tanks e missili balistici»

Leggi su open.online

(Di sabato 19 febbraio 2022) Gli osservatori dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea (Ocse) hanno assistito a un «aumento drammatico» delle violazioni del cessate il fuoco nell’orientale. Dove i separatisti filo-russi e le forze ucraine si scontrano dal 2014. E il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo ieri, anche oggi torna a denunciare i piani russi di invasionedell’: «Se laandrà avanti sarà responsabile di una scelta catastrofica e inutile». Intanto gli Stati Uniti stimano che il numero di truppe russe dispiegate nell’settentrionale, orientale e meridionale sia superiore a 150 mila unità. E da mercoledì osservano i movimenti delle truppe russe verso il confine. «Il 40-50% è in posizione di attacco. Si sono schierati in punti di raccolta tattici nelle ultime ...