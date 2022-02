Ucraina-Russia | leader di Donetsk ordina “mobilitazione generale”

(Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi, ildella autoproclamata Repubblica di, Denis Pushilin, annuncia di aver “firmato un decreto per la”. In un videomessaggio di cui dà notizia l’agenzia Tass, si rivolge ai “connazionali riservisti” affinché si presentino agli uffici militari. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

lauraboldrini : I leader politici e le istituzioni coinvolte nella grave crisi tra #Russia e #Ucraina ascoltino la richiesta di pac… - TgLa7 : ??Ucraina, @JoeBiden: pensiamo che la #Russia prepari azione sotto falsa bandiera?? - ItaliaViva : Questa sera una delegazione di Italia Viva ha partecipato alla manifestazione della comunità di @santegidionews per… - Agricolturabio1 : RT @fanpage: #RussiaUcraina 'Putin sta cercando pretesti per invadere l'Ucraina'. A dirlo è il Presidente USA Joe Biden facendo il punto su… - vito_barraco : Non credo che sapremo mai la verità del possibile scontro tra #russia e #ucraina. -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Russia

"Laha creato false provocazioni innelle ultime 24 - 48 ore", ha detto da parte sua Blinken a Monaco. "Anche se facciamo tutto il possibile per percorrere una via diplomatica e per la ...Stanno caricando i civili anche sui bus per portarli in". Gli echi di cannonate e ... Vladimir Putin, e i suoi lanciano allarmi sull'"aggravarsi della situazione nell'est dell'". Lo Zar ...Gli Usa hanno ragione di credere che la Russia “intende attaccare” l’Ucraina nei prossimi giorni, o nelle prossime settimane. “Sono convinto che Vladimir Putin ha preso la decisione di invadere”, ha ...Il tema è particolarmente rilevante in quanto impatta su tematiche inerenti alla liquidità nel sistema sotto due punti di vista: 1) il costo; 2) l’ammontare Nel frattempo, la vicenda Ucraina/Russia ...