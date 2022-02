Ucraina-Russia, Harris: “Risposta rapida e severa se Mosca invade” (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi Ucraina-Russia, se Mosca invaderà Kiev ci sarà una Risposta “rapida, severa e unita”. Lo ha ribadito la vice presidente degli Stati Uniti Kamala Harris, che ha anticipato costi economici “significativi e senza precedenti” per Mosca. “Alle parole russe non corrispondono i fatti”, ha sottolineato nel suo intervento alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, durante la quale ha ribadito che “i confini nazionali non dovrebbero essere cambiati con la forza”. “Oggi gli Stati Uniti e i nostri partner e alleati sono più vicini che mai – ha rivendicato ancora Harris -. Oggi il nostro obiettivo è chiaro e siamo sempre più fiduciosi nella nostra visione. La nostra forza non deve essere sottostimata, perché ... Leggi su italiasera (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi, serà Kiev ci sarà unae unita”. Lo ha ribadito la vice presidente degli Stati Uniti Kamala, che ha anticipato costi economici “significativi e senza precedenti” per. “Alle parole russe non corrispondono i fatti”, ha sottolineato nel suo intervento alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, durante la quale ha ribadito che “i confini nazionali non dovrebbero essere cambiati con la forza”. “Oggi gli Stati Uniti e i nostri partner e alleati sono più vicini che mai – ha rivendicato ancora-. Oggi il nostro obiettivo è chiaro e siamo sempre più fiduciosi nella nostra visione. La nostra forza non deve essere sottostimata, perché ...

