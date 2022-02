Ucraina, Putin mostra i muscoli con le esercitazioni: lanciato il missile ipersonico Kinzhal (video) (Di sabato 19 febbraio 2022) Sotto la supervisione di Vladimir Putin, accompagnato dal presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, hanno preso il via in Russia le esercitazioni militari strategiche nucleari annunciate da Mosca nelle scorse ore. Sono stati lanciati un missile da crociera ipersonico, e duale, Kinzhal, da un aereo da guerra, Kalibr, che ha una gittata di duemila chilometri, e il missile ipersonico Zirkon da unità navali della Flotta del Mar Nero e della Flotta settentrionale contro obiettivi navali e basati a terra. È stato anche lanciato, dalla base di Plesetsk, nel nord del Paese, un missile balistico intercontinentale Yars, diretto alla Kamchatka. Nella regione di Astrakhan, invece, è stato lanciato un missile ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 febbraio 2022) Sotto la supervisione di Vladimir, accompagnato dal presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, hanno preso il via in Russia lemilitari strategiche nucleari annunciate da Mosca nelle scorse ore. Sono stati lanciati unda crociera, e duale,, da un aereo da guerra, Kalibr, che ha una gittata di duemila chilometri, e ilZirkon da unità navali della Flotta del Mar Nero e della Flotta settentrionale contro obiettivi navali e basati a terra. È stato anche, dalla base di Plesetsk, nel nord del Paese, unbalistico intercontinentale Yars, diretto alla Kamchatka. Nella regione di Astrakhan, invece, è statoun...

Advertising

MediasetTgcom24 : Ucraina, Draghi: 'Il presidente Putin ha chiesto di incontrarmi' #nato #mariodraghi #ucraina #putin… - ilpost : Gli Stati Uniti dicono che Putin si è deciso a invadere l’Ucraina - sole24ore : ?? #Biden:?#Putin ha deciso di invadere l’Ucraina. Evacuazione di massa nel #Donbass e gasdotto in fiamme. I?leader… - GaetanoFornelli : RT @federicofubini: Siamo chiari. Se #Putin attaccherà, non è perché l’#Ucraina cerchi entrare nella #Nato (di fatto ci ha rinunciato). Non… - SabazioVirbio2 : @ilfoglio_it @gervasoni1968 @Micol_Fla Così parlo Goebbels.... presto direte che le camere a gas non sono mai esist… -