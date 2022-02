Ucraina, oggi presidi contro la guerra a Napoli, Roma, MIlano e Torino (Di sabato 19 febbraio 2022) “oggi parteciperò al presidio unitario con Luigi De Magistris e Pap che si terrà a partire dalle 11 davanti alla base NATO di Lago Patria, a Giugliano (NA) e nel pomeriggio al corteo nel centro di Napoli”. Così Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, in una nota. “Manifesteremo contro l’espansionismo della NATO che è alle radici del rischio di guerra in Ucraina- ha aggiunto Acerbo- per il ritiro di truppe e navi italiane dall’Europa orientale, perché il nostro Paese svolga un ruolo di pace come prevede l’articolo 11 della Costituzione, per la riduzione drastica delle spese militari che continuano a crescere mentre non accade lo stesso per sanità, scuola, case popolari, disabilità, servizi e bisogni popolari essenziali. Manifesteremo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 19 febbraio 2022) “parteciperò alo unitario con Luigi De Magistris e Pap che si terrà a partire dalle 11 davanti alla base NATO di Lago Patria, a Giugliano (NA) e nel pomeriggio al corteo nel centro di”. Così Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, in una nota. “Manifesteremol’espansionismo della NATO che è alle radici del rischio diin- ha aggiunto Acerbo- per il ritiro di truppe e navi italiane dall’Europa orientale, perché il nostro Paese svolga un ruolo di pace come prevede l’articolo 11 della Costituzione, per la riduzione drastica delle spese militari che continuano a crescere mentre non accade lo stesso per sanità, scuola, case popolari, disabilità, servizi e bisogni popolari essenziali. Manifesteremo ...

